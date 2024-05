Weekend in musica, da Noemi a Venditti ad Annalisa

Domani i Pinguini Tattici Nucleari suonano alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO), Levante al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento, Gazzelle all’Arena di Verona, Ghemon si esibisce alla Cattedrali Relais di Asti, Casino Royale al DumBo di Bologna, Tosca con Rita Marcotulli all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Venerdì i Pinguini Tattici Nucleari fanno tappa all’Unipol Forum di Assago (MI), Arisa canta in Piazza Pitagora a Crotone, Mahmood al Fabrique di Milano, la Pfm è in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma, Paolo Fresu suona al Teatro Comunale di Vicenza. Sabato Noemi canta a Torre Aragonese a Porto Torres (SS), Mahmood è ancora al Fabrique di Milano, Michele Zarrillo è in cartellone al Cinema Teatro Italia di Gallipoli (LE), Tony Hadley al Gran Teatro Geox di Padova, gli Extrema suonano all’Alcatraz di Milano, Alfa si esibisce in Piazza Risorgimento a Melilli (SR). Domenica Antonello Venditti si esibisce all’Arena di Verona, Noemi sul Lungomare san Pietro a Mare di Valledoria (SS), Arisa in Piazza Castello ad Augusta (SR), Levante al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine, Tony Hadley al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Bill Frisell al Teatro Comunale di Vicenza, Danilo Rea alla Pinacoteca di Brera a Milano.

Lunedì Annalisa canta all’Arena di Verona, i Pinguini Tattici Nucleari sono al Teatro Palapartenope di Napoli, Loredana Berté al Teatro Dis_Play Brixia Forum di Brescia, Paolo Fresu e Rita Marcotulli al Piccolo Teatro Paolo Grassi di Milano, Mauro Repetto al Teatro Puccini di Firenze. Martedì i CCCP Fedeli alla Linea sono in concerto a Piazza Maggiore a Bologna, i Pinguini Tattici Nucleari replicano al Teatro Palapartenope di Napoli, Cosmo si esibisce all’Averna Spazio Open di Palermo, Tony Hadley al Teatro delle Muse di Ancona, i Ricchi e Poveri al Teatro Brancaccio di Roma, Danilo Rea al Teatro Verdi di Padova, Glenn Hughes è di scena all’Orion di Ciampino (Roma), Uri Caine suona al Teatro Asioli di Correggio (RE), Simon Phillips al Blue Note di Milano. Mercoledì Noemi canta al Teatro Toselli di Cuneo, Glenn Hughes suona all’Alcatraz di Milano, Simon Phillips al Blue Note di Milano.