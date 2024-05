Amministrative ed europee, silenzio elettorale dal 7 giugno

Il silenzio elettorale per le Europee dell’8 e 9 giugno prossimi scatta da mezzanotte di venerdì 7 giugno. Lo precisa una circolare del Viminale in seguito a diversi quesiti in merito pervenuti. Di solito il silenzio elettorale parte infatti dalla mezzanotte del venerdì quando le elezioni sono domenica. In questo caso, i seggi apriranno sabato mattina, ma – indica la circolare – il decreto legge numero 7 del 2024 “considera giorno della votazione quello della domenica”. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni, dunque, sono vietati “i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda”. Stessa regola nei comuni dove – come nel caso di Bari – si vota per scegliere il nuovo sindaco.