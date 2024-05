Bari, omicidio fisioterapista: c’è un arrestato

Dalle prime luci dell’alba, a Canosa, la Polizia di Stato di Bari sta dando corso all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile dell’ideazione e dell’esecuzione dell’omicidio di Mauro Di Giacomo, il fisioterapista 63enne assassinato il 18 dicembre in via Tauro a Poggiofranco.

Arrestato assassino fiosioterapista a Bari, in carcere un 60enne

Secondo le prime informazioni ha 60 anni, è di Canosa di Puglia (Bari) e ha piccoli precedenti penali l’uomo arrestato e portato in carcere. Il presunto assassino, a quanto si apprende, avrebbe avuto alcuni dissidi con la vittima che sarebbero sfociati nel delitto. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Bari.

