La figlia morì in un incidente a Modugno, la madre: “Voglio giustizia”

“Mia figlia non potete restituirmela, ma datemi almeno giustizia”. Si chiude con queste parole lo struggente appello ai giudici di Anna Mideja, mamma di Sara Grimaldi, alla vigilia della prima udienza del processo a carico dell’automobilista che ha causato la morte, a soli 19 anni, di sua figlia e di altri due ragazzi, Elisa Buonsante, 25 anni, e Michele Traetta, di 21.

Infatti, a conclusione delle indagini preliminari sull’ennesima strage di giovani sulle strade italiane, l’11 dicembre 2022 sulla Statale 96 nel territorio comunale di Modugno, alle porte di Bari, il Pubblico Ministero della procura barese titolare del relativo procedimento penale, il dott. Manfredi Dini Ciacci, ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di omicidio stradale, con le aggravanti di aver causato il decesso di più persone e di averlo commesso con pesanti violazioni delle norme sulla circolazione stradale, nello specifico l’eccesso di velocità, più del doppio di quella consentita, nonché per il reato di lesioni personali stradali gravissime, con la medesima aggravante, avendo cagionato anche il ferimento di un quarto giovane, per il conducente della vettura dove erano trasportate le vittime, ritenendolo l’esclusivo responsabile della immane tragedia. E riscontrando la richiesta, il Gup del tribunale di Bari, dott.ssa Rossana De Cristofaro, ha fissato, appunto, per lunedì 20 maggio 2024, alle ore 9, l’udienza preliminare.

La mamma ha scritto una lettera ai giudici, per il tramite degli avvocati dello studio 3A.

“Sara, fin da bambina – si legge nella lettera – si è presa cura dei suoi fratelli perché li amava e adorava tutti i bambini, tanto che veniva spesso nella scuola dell’infanzia in cui lavoro. Era solita coccolare i più piccoli e mi aiutava a preparare gli allestimenti per le recite o per la classe. Era una ragazza dolce, comprensiva, disponibile e determinata. Aveva ricevuto il foglio rosa per la patente di guida, ma non guidava auto se non in mia presenza o dell’istruttore di guida. Studiava per diventare un agente della Polizia Locale. Appena compiuti 18 anni ha voluto fare la sua prima esperienza lavorativa estiva in Calabria. Partecipava, con me, a tutte le manifestazioni sindacali in piazza per la difesa dei diritti dei lavoratori e dei cittadini tutti, per la pace…. Da altruista che era. Lei, però, non diventerà mai mamma, mai agente della polizia locale.

Tutti i suoi progetti per diventare una futura, brava donna inserita nella società sono stati spezzati. Con lei, siamo morti anche noi, genitori e fratelli. Le nostre vite sono state sconvolte completamente, stravolte dagli accadimenti. Continuiamo a sopravvivere a questa immane tragedia perché, grazie anche al percorso psicologico, abbiamo deciso di porci degli obiettivi: per noi genitori l’obiettivo è dare Giustizia a Sara e continuare a sostenere i nostri figli che non hanno più un importante punto di riferimento; per i fratelli l’obiettivo è affermarsi nella vita, perché vogliono che Sara sia orgogliosa di loro realizzando, a piccoli passi, tutto quello che lei non potrà più fare.

Il percorso psicologico è stato fondamentale perché, subito dopo la tragedia, ci sentivamo estranei in casa. Ognuno rinchiuso nel proprio dolore, si soffriva in silenzio, si evitava di parlare con gli altri membri della famiglia per tutelare l’altro. Quante medaglie i fratelli hanno messo alla foto di Sara! Sciocchezze? Chi può dirlo. Nessuno può comprendere il dolore che portiamo dentro e che porteremo per sempre con noi. Alla domanda “come stai?” rispondiamo sempre “bene”, perché, se iniziassimo a parlare, si “scoperchierebbe un vaso di Pandora” stracolmo di emozioni.

Come potrebbe stare un genitore che ha perso la figlia o un fratello che perde una sorella? Anche semplici cose che tutti facciano quotidianamente e superficialmente, come fare la spesa alimentare o girare per negozi di abbigliamento, in me genera un magone in gola, un soffocare il pianto, perché in quei momenti lei c’era sempre, era accanto a me. Ora sono sola, come soli si sentono i suoi fratelli. Nessun genitore, al posto di scegliere un cellulare da regalare alla propria adorata figlia per il Natale, deve trovarsi a scegliere il loculo per la figlia. Nessun genitore dovrebbe andare “a visitare” la figlia al cimitero anziché a casa sua per darle un sostegno con le faccende domestiche o i figli.

Mi sono rapportata con tanti genitori che hanno perso un figlio in un incidente stradale e, in modo unanime, è emersa la grande delusione verso una giustizia italiana che risulta inadeguata dinanzi a tragedie che sconvolgono e stravolgono per sempre la vita di interi nuclei familiari, infliggendo pene lievi, insignificanti rispetto al danno prodotto. Appunto, “tanti genitori che hanno perso un figlio in un incidente stradale “. Queste stragi, purtroppo, continueranno fin quando le istituzioni non comprenderanno la necessità di assumere posizioni ferme e decise, stabilendo pene severe ed esemplari! Perché consentire riduzioni di pena o patteggiamenti? Perché infliggere ulteriore dolore a chi ha già perso i propri affetti?

Non potete riconsegnarmi la mia adorata figlia Sara, ma almeno garantitemi una giustizia che infligga una pena severa, corrispondente al dolore prodotto, che serva da deterrente perché non ci siano altre Sara, altri Michele, altre giovani vite stroncate in malo modo da driver sconsiderati. Fatelo per tanti giovani che potrebbero salvarsi”.