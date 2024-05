Marketing territoriale, tavola rotonda a Bari

Valorizzare e promuovere il territorio, al fine di esporlo al mercato e attrarre persone ed economie disposte ad apprezzarlo, non può prescindere da una pianificazione di intenti, obiettivi e target da raggiungere. Il cammino e la distanza da percorrere per portare un territorio alla ribalta nazionale internazionale, richiede idee chiare e una strategia. Una visione che allunghi lo sguardo fino all’obiettivo. Cosa sta accadendo in Puglia e a Bari in particolare sul tema? Su quale turismo abbiamo deciso di puntare? Se ne discuterà nella tavola rotonda “Una mostra non fa… primavera” che si svolgerà a Bari sabato 18 maggio alle 15.00 nel multisala Ciaky, nell’ambito della seconda edizione del Business Marketing Talks.

Alla tavola rotonda, che sarà moderata dal giornalista Dionisio Ciccarese, prenderanno parte: Antonio Vasile, presidente Aeroporti di Puglia, Massimo Salomone presidente sez. Turismo Confindustria Bari Bat, Francesco Caizzi vicepresidente nazionale e presidente Federalberghi Puglia nonchè Presidente dell’ente bilaterale del turismo Puglia, Pietro Petruzzelli assessore allo sport Comune di Bari, Pierfelice Rosato, docente di gestione strategica e marketing digitale del Dipartimento Economia e Finanza Uniba.