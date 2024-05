Nuovo set internazionale a Bari, ci sarà il figlio di Clint Eastwood

Bari scelta ancora una volta come set cinematografico. Questa volta di una produzione internazionale, “Stolen Girl Location” con Scott Eastwood, figlio di Clint. Le riprese dureranno un mese, dal 25 maggio al 22 giugno. Il Comune di Bari ieri ha dato il patrocinio gratuito. “La Regione Puglia ed in particolare la città di Bari, negli ultimi anni, sono state location di importanti produzioni cinematografiche e televisive, attirando sul territorio produzioni audiovisive italiane ed estere – si legge nella delibera di giunta – Il Comune di Bari, nell’ambito degli obiettivi istituzionali, ha il compito di favorire e valorizzare lo sviluppo del proprio patrimonio paesaggistico, storico-artistico e culturale anche mediante la presenza di produzioni cinematografiche, audiovisive e fotografiche che, dunque, rappresentano per il territorio sicure opportunità di sviluppo oltre che occasione di promozione turistica”.

Da qui la decisione di concedere il patrocinio gratuito per le riprese cinematografiche che si terranno a Bari dal 25 maggio al 22 giugno 2024, prevedendo l’inserimento nei titoli di testa e di coda della menzione della Città di Bari con il suo stemma istituzionale e il brand turistico-culturale.