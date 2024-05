Bari, 70mila multe in più in un anno: il report

In un anno 11 milioni di euro in più per le multe. Nel 2023 sono state emesse 264mila e 871 sanzioni per violazioni al codice della strada, raggiungendo un importo di 27 milioni e 560mila euro contro i 194.749 verbali del 2022 per un importo complessivo di 16 milioni e 721mila euro. Nel 2024, fino al 30 aprile, le sanzioni sono state 45mila per un importo pari a 3 milioni e mezzo di euro. Nel 2023 si è raggiunta quota 27 milioni, nel 2022 16 milioni, nel 2021 per 206mila verbali altri 16 milioni e 729mila euro.

A queste si aggiungono poi le sanzioni legate agli incivili dei rifiuti: solo nei primi mesi del 2024 sono state 1009, contro le 1200 di tutto i 2023. In questo caso ad «aiutare» la polizia locale ci sono anche le fototrappole: al momento ce ne sono in servizio 15 ma lo scorso febbraio il Comune ha annunciato l’arrivo di altre 15 da utilizzare soprattutto nei quartieri più periferici, da Palese – Santo Spirito a Carbonara, fino al Libertà.

Secondo l’ultimo report della polizia locale del mese di aprile, sono state 121 le multe relative a errati conferimenti rifiuti o mancata raccolta differenziata, 8 multe per abusiva occupazione di suolo pubblico (con tavolini e sedie dei locali), una nei confronti di un’attività che continuava a servire super alcolici per asporto dopo le 24, 8 per aver diffuso musica oltre mezzanotte e all’esterno del locale, tre locali scoperti ad utilizzare cavi volanti elettrici senza autorizzazione. Scoperti anche due h24 che distribuivano bevande senza lettore dei dati anagrafici e altri 4 che distribuivano bottiglie in vetro dopo le 22. Per quanto riguarda le violazioni al codice della strada sono state in totale 16.138 in un mese.