Bari, capannoni abbandonati e pieni di immondizia: parte la bonifica

Una vera e propria bomba ecologica tra Madonnella e Japigia, quella dei capannoni abbandonati tra i binari e via Oberdan. Oggi sono in corso operazioni di bonifica. La zona era ormai diventata rifugio di senzatetto e ricettacolo di rifiuti. All’interno era stata accumulata per mesi immondizia di ogni genere. I residenti sperano adesso in una riqualificazione della zona. “Di inverno si accendevano anche fuochi lì dentro – raccontano i cittadini – speriamo che questa bonifica sia l’inizio di una vera riqualificazione della zona”.