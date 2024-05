Bari, mercato via Caracciolo: per Romito “Necessaria riqualificazione”

Oggi Fabio Romito ha visitato il Moi, una struttura in via Caracciolo, che ancora ospita il mercato ortofrutticolo all’ingrosso, che tanti definiscono “fatiscente e in precarie condizioni igieniche”.

“ La nostra idea su questo luogo è molto chiara: noi dobbiamo garantire agli operatori commerciali, ai commercianti e a tutti i cittadini baresi, un mercato dignitoso e moderno, che possa dare l’opportunità a chi esercita il mestiere del commercio di farlo come accade in ogni città in Italia e in Europa. Questo è il risultato di vent’anni di centrosinistra, di promesse disattese e dispendio di denaro pubblico; ricordo a tutti quanti che c’è un’altra struttura, immaginata dal comune di Bari, che è il Mab, ormai abbandonata perché mai entrata in funzione, per la quale il Comune di Bari ha speso un sacco di soldi dei cittadini baresi. Noi vogliamo occuparci concretamente anche del tema del commercio”.