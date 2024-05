Cadavere sui binari ad Acquaviva, circolazione treni rallentata

Trovato un cadavere sui binari ad Acquaviva. Sono in corso gli accertamenti dell’Autorità giudiziaria. Si segnalano ritardi sui treni dell’Alta velocità e sui regionali. In particolare il treno IC 765 Milano Centrale (21:15) – Lecce (10:02) è fermo dalle ore 7:40 ad Acquaviva delle Fonti. Per ora la circolazione sta subendo rallentamenti.