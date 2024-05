E’ morto il giornalista Franco Di Mare, aveva 68 anni

È morto il giornalista Franco Di Mare. Era affetto da un male incurabile. Aveva 68 anni. Settimane fa era apparso in tv per l’ultima volta a ‘Che Tempo che Fa’ da Fabio Fazio, dove aveva spiegato di aver contratto la malattia (la mesotelioma) per l’esposizione all’amianto durante la guerra in Jugoslavia.