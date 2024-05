I fuochi di San Nicola posticipati: lo spettacolo il 19 maggio

Dopo le polemiche dei giorni della sagra in merito alla soppressione dei fuochi d’artificio (per un contenzioso tra il comitato festa e la società che in un primo momento era stata incaricata di organizzare lo spettacolo pirotecnico) nelle giornate dell’8 e del 9 maggio, il comitato di San Nicola, come promesso, ha organizzato un evento per il 19 maggio. Ad occuparsene sarà la società La Rosa S.r.l. International Firework, con sede in Bagheria (PA) che organizzerà uno spettacolo dal molo Sant’Antonio, alle 21 a chiusura della festa e nel giorno in cui la statua del Santo rientrerà in Basilica.

Sempre nella giornata del 19 alle 16 e 30 si terrà la processione della statua dalla Cattedrale alla Basilica, con l’accompagnamento della banda “G.Bastiani – Lella ” di Bitonto.