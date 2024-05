Mola, no alla discarica Martucci: sabato manifestazione

Il giorno 18 maggio dalle ore 17:00 alle ora 20:30 si svolgerà in piazza XX Settembre a Mola di Bari una grande manifestazione di cittadini con lo scopo di impedire la riapertura della discarica sita in contrada Martucci ed arrivare quanto prima alla sua messa in sicurezza salvaguardando così la salute dei cittadini.

La manifestazione prevede un corteo che partirà da Piazza XX Settembre e si snoderà sul lungomare per poi ritornare in piazza XX Settembre; a seguire vari interventi di cittadini (tra cui scuole, organizzazioni ambientaliste, medici, ecc.) sul tema tutela della salute del territorio e dei cittadini stessi e per chiedere la messa in sicurezza della discarica ed evitarne la riapertura; sono anche previsti interventi musicali