Torna ‘Rotta verso Bari’: corsi nautici gratuiti per i più piccoli

Torna “Rotta verso Bari”, il progetto ideato dall’assessorato allo Sport e realizzato in collaborazione con tutti i circoli nautici cittadini, le associazioni sportive nautiche e le relative federazioni con l’obiettivo di promuovere la pratica gratuita degli sport nautici tra i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 7 ai 14 anni, valorizzando il rapporto della città con il mare.

L’open day, finalizzato a ricevere informazioni sull’iniziativa ed effettuare le iscrizioni, si terrà domenica 26 maggio, dalle ore 9 alle 14, presso uno dei circoli o delle sedi delle associazioni coinvolte.

Come noto, il progetto, giunto alla sua settima edizione, prevede corsi gratuiti di vela, canoa, canottaggio, sup, surf, surfskate e windsurf per bambine/i e ragazze/i residenti a Bari.

I corsi, gratuiti e della durata di 20 ore ciascuno, saranno organizzati in base al numero di iscritti e alle discipline scelte: le iscrizioni avverranno secondo l’ordine cronologico delle domande.

Di seguito l’elenco dei circoli e delle associazioni che aderiscono al progetto, con l’indicazione delle discipline sportive promosse: Circolo nautico Il Maestrale, Impact Boards Academy, Big Air, C.U.S. Bari, Circolo Nautico Bari, Lega Navale Italiana, Circolo della Vela, Circolo Canottieri Barion e Cat Surf.