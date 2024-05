Bari, polemiche per il murales dedicato a Santa Rita: “Non è fedele”

C’è delusione e amarezza per il murales dedicato a Santa Rita effettuato nel quartiere San Paolo, nell’ambito del progetto SanPArt. A raccontarlo sono proprio i cittadini che da tempo chiedono un’opera dedicata alla Santa nel giardino di Santa Rita e nelle ultime ore stanno portando all’attenzione del sindaco Antonio Decaro la questione evidenziando la mancanza di “fedeltà” alla memoria della Santa nel murales effettuato recentemente, in chiave moderna.

“A nome di tutto il quartiere San Paolo – spiega una cittadina – siamo delusi e amareggiati per il murales di Santa Rita. Da tempo chiediamo un murales di Santa Rita al giardino di Santa Rita, ma non ci ha mai ascoltato nessuno, tra l’altro solo in una determinata zona del quartiere stanno facendo murales. La zona di viale Europa è dimenticata. È stato fatto un murales di Santa Rita ispirato alla modernità, noi invece vogliamo che il suo volto sia originale. Il sindaco De Caro sa benissimo che vogliamo il murales al giardino di Santa Rita, a meno di una settimana dalla sua festa, organizzata dal signor Michele Genchi che si occupa di tutto senza chiedere un euro al comune”, ha concluso. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri.

“La nostra richiesta non è stata mai presa in considerazione”, spiega un’altra. “Nulla da togliere all’artista che ha realizzato Santa Rita, ma il volto di questa splendida ragazza non è fedele alla nostra Santa – ha dichiarato ancora un’altra cittadina – noi non la vediamo così. Rita è vissuta in un’epoca non moderna, per cui non vicina al volto che sa secoli onoriamo. Non è la stessa cosa”, ha concluso.