Comunali a Bari, M5s: “Vogliamo raggiungere quel 40% astensionisti”

“Il M5s per la prima volta a Bari va in coalizione, andiamo in coalizione con chi ha gli stessi principi del M5s, i movimenti e il candidato sindaco Michele Laforgia. Vogliamo raggiungere quel 40% dei cittadini che non va a votare perché sfiduciato”. A dichiararlo è il deputato Gianmauro Dell’Olio, intervenuto nel corso dell’inaugurazione del comitato elettorale in via Melo, a Bari, al fianco del coordinatore provinciale, Raimondo Innamorato, il candidato sindaco Michele Laforgia, la deputata Patty l’Abbate e infine la candidata a presidente per il Municipio 3, Chiara Riccardi e Daniele Amendolare, referente del gruppo territoriale di Bari.

“La sede del M5s non è un riferimento per i cittadini – ha commentato invece Innamorato – perché i nostri candidati lo sono da sempre. Abbiamo la fortuna di avere consiglieri uscenti e oggi tanti candidati che parlano ogni giorno con i baresi per le strade e nelle piazze. Vorrei ringraziare – ha aggiunto Innamorato – chi ha dato in questi anni questo grande contributo e i candidati che ci hanno messo la faccia e che stanno raccontando ai cittadini il nostro progetto”, ha concluso.

