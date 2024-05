Continua il telemarketing selvaggio: anzi è aumentato

Il telemarketing non solo continua ad imperversare in Italia, ma le telefonate a scopo commerciale sono addirittura aumentate nell’ultimo periodo, e ciò nonostante il Registro Pubblico delle Opposizioni conti ad oggi oltre 30 milioni di iscritti. Lo afferma il Codacons, commentando la proposta di legge del Partito Democratico per porre un argine alla violazione della privacy dei consumatori.

“Siamo favorevoli alla proposta di legge in materia di telemarketing, ma temiamo che la misura presentata dal Pd non fermerà il fenomeno delle telefonate moleste da parte di call center e operatori scorretti – spiega il Codacons – Tutti i provvedimenti fin qui adottati per arginare il fenomeno delle telefonate aggressive sembrano aver fallito, e le chiamate commerciali aggressive e fuorilegge proseguono senza sosta”.

Un fenomeno quello del telemarketing aggressivo che, segnala il Codacons, si è aggravato negli ultimi mesi, con la fine del mercato tutelato del gas e l’imminente stop a quello della luce previsto per il prossimo 1 luglio, con i call center spesso ubicati all’estero che cercano di accaparrare clienti attraverso chiamate incontrollate da numeri fittizi, così da non incorrere nelle sanzioni previste dal nostro ordinamento – conclude l’associazione.