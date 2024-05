Giornata mondiale del medico di famiglia, eventi anche in Puglia

Domenica 19 maggio i medici di famiglia scendono in piazza in tutta Italia per incontrare i cittadini e promuovere una campagna informativa in occasione della “Giornata mondiale del medico di famiglia”.

L’iniziativa, organizzata da Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), intende ringraziare i cittadini per la fiducia accordata ai medici di famiglia. Infatti, il 70% degli italiani è soddisfatto del proprio medico di famiglia e il 77% desidera che sia punto di riferimento principale per la gestione della sua salute, secondo quanto emerge da un recente sondaggio Ipsos. Si tratta di dati in controtendenza rispetto alla soddisfazione verso il Servizio sanitario nazionale, su cui meno della metà dei cittadini (45%) esprime un giudizio positivo.

Anche Fimmg Puglia aderisce alla campagna e sarà presente Domenica 19 maggio dalle ore 10 alle 12 presso la galleria del Centro Commerciale Ipercoop di Japigia a Bari e dalle 10 alle 13 in piazza Alighieri a Galatina.

“I dati del sondaggio Ipsos confermano l’importanza del rapporto di fiducia tra paziente e medico di famiglia. In un sistema sanitario che presenta diverse criticità, il medico di famiglia continua a svolgere un ruolo fondamentale per la salute del cittadino. Bisogna però ridurre la burocrazia e liberare tempo di cura. Il modello di sanità territoriale sperimentato in Puglia, con microteam composti da medico, infermiere e personale amministrativo va proprio in questa direzione. La firma del nuovo AIR è urgente proprio per aumentare la capacità di dare risposte assistenziali” – dichiara Antonio Giovanni De Maria, Segretario Fimmg Puglia.

“Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa per ringraziare i cittadini ma anche per far sentire loro la nostra vicinanza, in un momento in cui molte famiglie sono in difficoltà e rinunciano alle cure. I medici di famiglia sono presenti in modo capillare sul territorio, sono quelli che conoscono i pazienti e la loro storia. Sono un pilastro importante del Servizio sanitario e uno di quelli che regge meglio, nonostante tutte le difficoltà” – aggiunge Nicola Calabrese, Segretario provinciale Fimmg Bari e Vicario di Fimmg Puglia.