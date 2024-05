La diocesi di Otranto rinnova la comunicazione: tre nuovi siti web

Questa mattina, alle 10.30, l’arcivescovo Francesco Neri incontra i giornalisti e gli operatori dei media nella Sala udienze del Seminario di Otranto per presentare la nuova offerta culturale dell’Arcidiocesi e dei canali di comunicazione totalmente rinnovati. L’evento si tiene a pochi giorni dalla 58/a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. “Accompagno con soddisfazione la pubblicazione on line del sito dell’Arcidiocesi di Otranto, interamente rinnovato, insieme alle pagine social ad esso collegate”, commenta mons. Neri.

“Ringrazio cordialmente quanti hanno collaborato a realizzarlo. Esso costituisce un necessario mezzo di presenza nell’ambiente digitale, in cui tutti viviamo e dal quale si sviluppano connessioni e conoscenze”. Nuovo slancio, dunque, per l’Arcidiocesi Idruntina che si apre alla comunità rendendo sempre più fruibili i suoi beni, rinnovando completamente il sito web, mettendo online altri due siti tematici e dotandosi di canali social sempre aggiornati (Facebook, Instagram, Youtube e WhatsApp). Un modo diretto ed efficace per comunicare ciò che accade nella diocesi, le iniziative nelle parrocchie, le attività promosse. In particolare, l’Arcidiocesi si dota di tre nuovi siti web: quello ufficiale diocesiotranto.it, mosaicodiotranto.com e mabotranto.it.