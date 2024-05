Maltempo a Bari, strade allagate: “Solita storia” – VIDEO

Diversi i disagi che si stanno registrando nel capoluogo pugliese, le segnalazioni arrivano da tutti i quartieri. Ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco all’opera per via di allagamenti nelle case. A Carbonara, in particolare, stanno facendo discutere le immagini pubblicate dal senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre relative al quartiere Carbonara. L’auto, spostandosi, crea un piccolo tsunami che inonda il marciapiede. Tanti i commenti in merito ad una situazione che si ripete, puntualmente, ogni volta che Bari è interessata da forti piogge. “Vecchia storia” – ha commentato un cittadino. “Bari si lava così, usciranno tante blatte adesso”, scrive un’altra.

Foto screen video Facebook