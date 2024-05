Matrimoni: pronunciare il fatidico sì può costare fino a 100 mila euro

Secondo quanto emerso dallo studio effettuato dall’O.N.F – Osservatorio Nazionale Federconsumatori – nel 2024, il costo totale di un matrimonio tradizionale con 100 invitati può oscillare tra 44.806,40 € (+3% rispetto al 2023) ed 101.158,40 € (+4% rispetto al 2023).

Le voci più onerose sono senza dubbio quelle relative alla location, alla musica dal vivo e al pranzo/cena per gli invitati (che costituisce circa il 39% del totale). Segue la spesa per il look degli sposi, che ammonta a circa il 16% del totale. In terza posizione il viaggio di nozze (14% del totale).

A conti fatti, si tratta di una spesa notevole, proibitiva per molti: non a caso aumentano le disparità e le disuguaglianze anche in questo caso. Infatti, mentre il matrimonio “di lusso” non conosce crisi, chi non è disposto a spendere cifre astronomiche è costretto a ricorrere a soluzioni per risparmiare, senza rinunciare a festeggiare con i propri amici e parenti uno dei giorni più importanti della propria vita. Tra le strategie low cost (che consentono di risparmiare anche il 60% della spesa) sicuramente vi è quella di ridurre il numero degli invitati, optando per aperitivi e buffet al posto del classico pranzo/cena. C’è anche chi decide per soluzioni fai da te, invitando tutti a casa o organizzando un party in giardino, ricorrendo a un servizio di catering o mettendo alla prova le abilità culinarie dei propri parenti per preparare un buffet di nozze genuino e all’insegna delle tradizioni. Si può risparmiare, inoltre, optando per soluzioni fai da te per bomboniere ed inviti. In controtendenza rispetto ad altri anni la scelta di rinunciare al servizio fotografico e video: sono sempre di più le coppie che preferiscono affidarsi a professionisti, muniti di attrezzatura ad hoc e droni, per immortalare il giorno del fatidico “sì”.

Tendenze e novità 2024 Location green e all’aria aperta: Sono sempre di più le coppie per pronunciare il fatidico sì sceglieranno location immerse nella natura, con ampi spazi esterni e terrazze. Agriturismi, ville e masserie, ma anche spiaggi e giardini saranno i luoghi preferiti per celebrare il grande giorno.

Polizza Wedding: I costi per organizzare un matrimonio aumentano di anno in anno, ecco allora che fiorisce anche il mercato delle assicurazioni, per coprire i rischi di annullamento o riorganizzazione della cerimonia.

Matrimonio eco-friendly: Negli ultimi anni i matrimoni eco-sostenibili sono diventati un vero e proprio must. Optare per abiti realizzati con tessuti naturali o materiali riciclabili, preferire menù con prodotti di stagione ed inviare le partecipazioni per e-mail sono solo alcune delle alternative green di cui gli sposi possono usufruire. Tra i fattori che spingono le coppie a scegliere cerimonie ad impatto zero, l’aspetto economico è sicuramente da non sottovalutare: un matrimonio eco-friendly consente infatti di risparmiare circa il 72% del budget totale.

Intimate wedding: È sempre più diffusa l’abitudine, da parte degli sposi, la tendenza a prediligere cerimonie ristrette con un numero ridotto di parenti ed amici. Una sorta di cerimonia esclusiva, che consente vantaggi economici, nonché permette di curare nel minimo dettaglio tutti gli aspetti del matrimonio, per trascorrere più tempo con i singoli invitati. Questa soluzione, inoltre, consente di ridurre al minimo gli sprechi.

Matrimoni a tema: Come ogni anno, esistono delle tendenze e mode più in voga di altre per i matrimoni a tema, che sono sempre più diffusi. Si tratta di improntare tutto, ma proprio ogni dettaglio, al tema prescelto: dalle bomboniere all’allestimento della location, dal nome dei tavoli al dress code degli invitati. I più gettonati quest’anno sono i temi floreali, quelli ispirati ai film o alla Dolce Vita. Nel caso di un matrimonio a tema, l’aiuto di un wedding planner potrebbe essere vantaggioso: qualcuno a cui delegare l’organizzazione della cerimonia nei minimi particolari potrebbe svincolare gli sposi da numerosi affanni. Ovviamente, affidarsi ad un organizzatore di matrimoni ha i suoi costi: il prezzo minimo per questa figura professionale si aggira infatti intorno ai 2.500€ per ogni mese di lavoro. Tuttavia, conoscendo tutti i trucchi del mestiere, il wedding planner potrebbe essere anche una fonte preziosa per consigli su come non lasciare nulla al caso nel giorno più bello.