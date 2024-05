Pioggia e temporali a Bari, chiusi sottopassi: “Per allagamenti”

La pioggia non ha risparmiato il capoluogo pugliese dove sono diversi i disagi che si stanno registrando relativi alla mobilità per via degli allagamenti che stanno interessando diverse zone. Attualmente risultano chiusi i sottopassi di via Quintino Sella, via La Rotella (metro) e infine il sottopasso di piazza Luigi Savoia. La Polizia Locale consiglia percorsi alternativi.