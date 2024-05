A Bari è caro prezzi per i lidi: fino a 2mila euro per una stagione

Da mille, fino a oltre 2mila euro per un abbonamento in un lido. È il prezzo che le famiglie baresi sono chiamate a pagare per potersi assicurare un posto al mare senza allontanarsi dal capoluogo pugliese. I costi, va specificato, variano a seconda dei lidi, ma anche dei servizi e dei periodi per i quali si fa richiesta. La situazione però è analoga in diverse zone, sia che si resti vicini al centro cittadino, sia che ci si sposti nelle zone limitrofe della costa.

Più nel dettaglio, per una stagione, inclusi tutti i giorni della settimana, dunque da lunedì a domenica risulta sempre più difficile, anno dopo anno, trovare pacchetti a meno di mille euro. Sono davvero poche le opzioni a disposizione delle famiglie baresi e la maggior parte non includono alcuni comfort che, per molti, sono a dir poco necessari. Tra tutti i lidi ricercati online sulla costa di Bari, presi in considerazione per la ricerca in questione, si parte già da mille euro per l’intera stagione. In casi particolari, per un’estate al mare, per una postazione (per almeno due persone), inclusi ombrellone e sedie a sdraio, si parte dai 1650 per arrivare, a seconda delle varie opzioni, sino a 1950 euro.

C’è anche, in alcuni casi, la possibilità di pagare 800 euro per una stagione (calcolando un preventivo per quattro persone, due adulti e due bambini sino a 11 anni), ma senza cabina, senza ombrellone, senza lettini. Il costo, con tutti questi optional arriva a 2020 euro e cresce ulteriormente se alle opzioni base se ne aggiungono altre. Tra questi, supplementi come ombrellone lato mare (con un costo aggiuntivo di 100 euro), sdraio (più 160 euro), lettino (più 250 euro) o sedia regista (160 euro). In media, dunque, una famiglia, per una stagione al mare in un lido, dovrà spendere oltre mille euro. Prezzo a cui vanno aggiunte spese “di contorno”, come ad esempio la doccia (non inclusa dappertutto), ma anche semplici sfizi al bar, come ad esempio il gelato o il caffè, in continuo aumento.

Se si volesse optare per una soluzione giornaliera, in media, i cittadini, dovranno spendere a persona dagli 8 euro (per la bassa stagione), ai 10 euro per l’alta. Ma i prezzi, in alcuni casi, per un ingresso giornaliero, nel barese, sfiorano (e superano) anche i 25. Le varianti da considerare riguardano sempre gli optional aggiuntivi. Con il lettino, per esempio, l’ingresso in media va dai 10 ai 15 euro per la bassa stagione, fino a 20 (e oltre) per l’alta. Con l’ombrellone e due lettini (per due persone) ci sono ulteriori sovraprezzi che sfiorano i 40 euro per la bassa stagione e arrivano fino a 45 per l’alta. Ci sono poi anche in questo caso diverse opzioni aggiuntive come la possibilità di aggiungere “comodità” come un gazebo, al costo di 80 euro per la bassa stagione e 100 per l’alta.