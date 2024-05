Bari, lo spettacolo “in ritardo” dei fuochi d’artificio per San Nicola

Alla fine i fuochi d’artificio sono arrivati, anche se con 10 giorni di ritardo, per la festa di San Nicola. Come promesso dal comitato, dopo le vicissitudini con la prima ditta che era stata indicata anche nel programma, lo spettacolo è stato organizzato questa sera dal molo di Sant’Antonio. Non c’era l’affluenza tradizionale della festa, ma i fuochi hanno chiuso comunque la giornata, l’ultima di festeggiamenti per il Santo Patrono dopo che nel pomeriggio, nonostante la pioggia, si è svolta la processione della statua dalla Cattedrale alla Basilica.