Chat GPT-4o : una tecnologia sempre più “umanizzata”

Solo qualche giorno fa, OpenAI ha annunciato il nuovo ed ultimissimo aggiornamento di Chat GPT: GPT- 4o .

Quello su cui hanno puntato questa volta è stato aumentare esponenzialmente il livello di interazione uomo-macchina. Migliorando la qualità e la velocità delle funzionalità linguistiche internazionali, nonché la possibilità di caricare immagini, documenti audio e di testo , il modello può dunque analizzarli e capire come comportarsi e cosa rispondere alle eventuali richieste sempre in meno tempo.

Importante novità sarà il poter parlare con Chat GPT come se fosse realmente una persona. Questa versione “può rispondere agli ingressi audio in soli 232 millisecondi (di media) che è simile al tempo di risposta umano in una conversazione. Corrisponde alle prestazioni di GPT-4 Turbo sul testo in inglese e codice, con un miglioramento significativo sul testo in lingue non inglesi, pur essendo anche molto più veloce e il 50% più economico nell’API”.

Sarà un po’ come vivere il film “Her” di Spike Jonze che racconta la storia di un uomo che si innamora di un sistema operativo intelligente… dieci anni fa probabilmente ritenuto folle, oggi quasi realtà.

Realtà perché con il nuovo aggiornamento, il sistema non solo è in grado di sentire e vedere attraverso fotocamere e microfoni, ma sembra anche in grado di riconoscere le emozioni umane dell’interlocutore. La dimostrazione è avvenuta durante la presentazione: il ricercatore ha chiesto al modello AI di leggere l’espressione del suo volto e quello ha risposto: “sembra felice e allegro, con un grande sorriso e forse anche un pizzico di eccitazione”.

Ovviamente le applicazioni di queste nuove funzionalità sono moltissime: dall’assistenza per le persone non vedenti descrivendo ciò che hanno intorno al poter fare da interprete in tempo reale, ma anche fare da tutor agli studenti, parlare con un’assistenza per risolvere problematiche e perfino identificare da una foto cosa si sta mangiando e descriverne particolarità e calorie.

Per la prima volta Chat GPT-4o è disponibile gratuitamente per tutti con un limite di messaggi a disposizione.

Se da un lato questo è un notevole passo in avanti per la nuova tecnologia, dall’altro, questa “umanizzazione” della stessa talvolta può apparire inquietante. Chissà che si finirà davvero ad innamorarsi di un chatbot?