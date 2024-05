Cucina, ricchi di vitamine: in tavola i pomodori

Ricco di proprietà benefiche per l’organismo e alleato della salute, in tavola oggi portiamo il pomodoro. Si tratta di un ortaggio simbolo della dieta mediterranea, un alimento versatile e presente in moltissime pietanze, tra queste i sughi, ma anche sulla pizza e in molte insalate. Protagonista indiscusso della stagione estiva sono molte le proprietà benefiche ad esso collegate. Ma andiamo per gradi.

Il pomodoro è un concentrato di vitamine e minerali essenziali per l’organismo. Ricco di vitamine A, C, E, K, B e D, questo ortaggio contribuisce a rinforzare il sistema immunitario, ma anche la salute di pelle e vista, e alla prevenzione di alcune forme di tumore, in particolare quelli che colpiscono pancreas, prostata e ovaie. Questo è dovuto alla presenza del licopene, un potente antiossidante capace di rallentare la proliferazione delle cellule tumorali.

Grazie al contenuto di calcio e vitamina K, il pomodoro è utile per rinforzare le ossa e prevenire l’osteoporosi. Il potassio, presente in abbondanza, lo rende un ottimo alleato per la salute cardiovascolare, aiutando a prevenire ictus, infarti e altre patologie cardio-circolatorie. Durante la gravidanza, l’acido folico contenuto nei pomodori è fondamentale per prevenire malformazioni fetali. Gli esperti consigliano di consumare i pomodori principalmente crudi per preservarne al meglio le proprietà nutritive, ma anche le ricette cotte possono essere gustose e salutari. È importante conservare i pomodori a temperatura ambiente e sceglierli ben sodi al tatto per garantirne la freschezza. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Pasta con pomodori al forno



Per questa ricetta facile da gustare a freddo, soprattutto quando le temperature estive sono molto alte, basta tagliare a pezzetti piccoli la varietà di pomodori che più si preferisce e disporli su una teglia da forno. Il condimento può essere effettuato a piacere, ma si consiglia olio, sale, origano, pepe, aglio tagliato a pezzettini molto piccoli e formaggio grattugiato, con l’aggiunta di spezie di proprio gradimento. Prima di infornare, occorre cospargere di pangrattato la superficie dei pomodori lasciandoli cuocere per almeno 20 minuti a 180°. A parte, far cuocere la pasta o, se si preferisce il riso. Lasciar raffreddare e, subito dopo, mescolare i vari ingredienti insieme in una ciotola aggiungendo rucola tritata e, se di proprio gradimento, della Philadelphia e del basilico.

Pomodori gratinati ripieni

Tagliare a metà i pomodori “Costoluti”, ovvero quelli molto grandi, svuotando la polpa e mettendola da parte. In una ciotola, mescolare parmigiano grattugiato, aglio, basilico, polpa, tonno e capperi. Successivamente disporre le metà dei pomodori su una teglia e farcire gli stessi con il composto nella ciotola. Irrorarli con olio di oliva e pan grattato cuocendoli poi in forno per circa 30 minuti a 180°. La farcitura può essere effettuata anche con altri condimenti, ad esempio è possibile farcire con del riso o uovo sodo e formaggio o qualsiasi altro ingrediente di proprio gradimento.

Foto freepik