Elezioni a Bari, esclusa una lista di Laforgia: “Troppe donne”

La Commissione Elettorale di Bari ha escluso la lista Laforgia Sindaco a supporto di Giusi Giannelli, candidata presidente del Municipio IV di Bari (Carbonara, Ceglie, Loseto e Santa Rita) per le elezioni comunali dell’8 e 9 giugno in quanto sono state inserite troppe donne nell’elenco, ovvero 8 su 10 candidate e, in base alla legge, un genere non può essere rappresentato per più dei due terzi dei nomi in elenco.

“Giusi Giannelli – ha detto Laforgia – non è stata scelta perchè è donna ma ovviamente il fatto della parità di genere non è uno slogan. Giusi parte purtroppo con un limite in più perchè in questo Municipio noi abbiamo commesso un errore, abbiamo sbagliato per eccesso, abbiamo presentato una lista, per giunta la mia lista civica, in cui c’erano troppe donne e siamo stati esclusi”.

Ma, sostiene Laforgia, “d’ora in poi quelle donne che sono state escluse da candidate consigliere faranno la campagna elettorale a doppio perchè le hanno sbattute fuori dalle liste ma torneranno in questo quartiere per fare eleggere Giusi Giannelli”.

Intanto questa mattina Laforgia è stato a San Girolamo dove ha incontrato i residenti. Durante la passeggiata c’è stato modo di intavolare un lungo e serrato confronto con i cittadini che hanno raccontato le criticità del quartiere insieme alla candidata presidente del III Municipio, Chiara Riccardi e agli altri candidati consiglieri. Tra le criticità rilevate, i parcheggi, la sicurezza, la manutenzione e la mancanza dei servizi.