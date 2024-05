I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Svolta nelle indagini dell’omicidio del fisioterapista a Bari. Dieci arresti per induzione alla prostituzione di minorenni. Torna l’incubo delle spaccate. Le bandiere blu per le spiagge pugliesi. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa a Bari e in Puglia.

Domenica 12 maggio. Un albero per il figlio ucciso sulla strada

Lunedì 13 maggio. Inducevano minorenni a prostituirsi, 10 arresti

Martedì 14 maggio. Ecco le bandiere blu in Puglia

Mercoledì 15 maggio. Torna l’incubo delle spaccate

Giovedì 16 maggio. Omicidio fisioterapista, arrestato un uomo di Canosa

Venerdì 17 maggio. L’annuncio del comitato: ci saranno i fuochi d’artificio che erano stati rinviati a San Nicola

Sabato 18 maggio. Allerta gialla per maltempo in Puglia, disagi alla viabilità a Bari