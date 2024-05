Lavori Aqp a Bari, rubinetti a secco per 14 ore

Lavori per migliorare il servizio nell’abitato di Bari, in particolare per la riparazione di una perdita idrica in rete e l’installazione di organi idraulici previsti nell’Appalto di Risanamento delle Reti cittadine. Per questa ragione e per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica il giorno 22 maggio 2024 a Bari nelle seguenti vie:

· Via Pietro Ravanas,

· Via Trevisani,

· Via Nicolò Pizzoli,

· Via Manzoni,

· Via Giambattista Bonazzi,

· Via Sagariga Visconti,

· Via Giosuè Carducci,

· Via Gaetano Latilla,

· Via Quintino Sella,

· Via De Rossi,

· Via Marchese di Montrone,

· Via Benedetto Cairoli,

· Via Roberto da Bari,

· Via Andrea da Bari,

· Via Sparano,

· Via Argiro,

· Via Melo da Bari,

· Corso Cavour,

· Corso Italia,

· Via Nicola Bavaro,

· Via Mario Rossani,

· Via Eritrea,

· Via Fornari,

· Via Beata Elisa di San Clemente,

· Via Giuseppe Suppa,

· Piazza Aldo Moro,

· Piazza Umberto I,

· Via Nicolò dell’Arca,

· Via Crisanzio,

· Via Michele Garruba,

· Via Domenico Nicolai,

· Via Dante Alighieri,

· Via Principe Amedeo,

· Via Nicolò Putignani,

· Via Calefati,

· Via Abate Gimma,

· Via Crispi,

· Via Nicolò Piccini,

· Corso Vittorio Emanuele,

· Via Napoli,

· Via Pasquale Villari,

· Via San Francesco D’Assisi,

· Via Alfredo Oriani,

· Via Maffeo Pantaleoni

· Via Gioacchino Murat.

La sospensione avrà la durata di 14 ore, a partire dalle ore 08:00 con ripristino alle ore 22:00. Disagi saranno avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.