Nel Barese costerà cara la giornata al mare: oltre 60 euro a coppia

Sarà una estate rovente sul fronte dei prezzi degli stabilimenti balneari. Una giornata al mare, per una coppia, nei lidi più economici e alla portata di tutti, non costerà meno di 60 euro, considerando ingresso, lettino, sdraio e parcheggio. Somma che sale notevolmente se si è in compagnia di bambini e soprattutto se si raggiungono stabilimenti più costosi. Per affittare un ombrellone e due lettini durante il weekend in uno stabilimento standard, la spesa media si attesta tra i 25 e i 30 euro al giorno, con forti differenze a seconda della zona: il costo varia infatti dai 40 euro in media di Monopoli agli 80 euro di Gallipoli, passando per i 60 euro di alcune località del Brindisino, ma si può arrivare anche a 120 euro al giorno nelle strutture di livello più alto. Se poi si sceglie uno stabilimento di lusso, la spesa sale fino a raggiungere il record di oltre 1000 euro al giorno per una postazione in prima fila in un noto stabilimento nel Leccese, il più caro di Italia.

In notevole impennata anche gli abbonamenti stagionali che, sempre nei lidi più ‘convenienti’, arrivano a costare oltre mille euro al mese in alta stagione. Dati alla mano infatti, in un noto stabilimento di Monopoli in alta stagione, quindi ad agosto, dal lunedì alla domenica un ombrellone e due lettini costano 3000 euro. Il presso scende a 1500 se si desidera prendere il sole solo dal lunedì al venerdì, quindi escluso il weekend. Il lettino singolo aggiuntivo costa poi 500 euro. Si avrà uno sconto del 20% se l’ingresso avviene dopo le 14,30. Ma questa agevolazione non è applicabile nel corso della domenica. Sono però garantiti tutti i confort.

Ma l’estate 2024 potrebbe riservare brutte soprese sul fronte rincari. L’allarme arriva dal Codacons, dopo la decisione del Consiglio di Stato che boccia la proroga al 2024 della concessioni. Gli operatori balneari minacciano già possibili rincari del 50% per le tariffe applicate dai lidi italiani come conseguenza degli aumenti dei prezzi delle concessioni, rincari che andrebbero ad aggiungersi a quelli già registrati negli ultimi anni – denuncia il Codacons – Tra misure legate al Covid, aumento dei costi energetici e incremento dell’inflazione, i listini degli stabilimenti balneari hanno registrato costanti ritocchi al rialzo negli ultimi anni, al punto che una giornata al mare, considerato il noleggio di lettini, ombrelloni, sdraio, e i servizi aggiuntivi come pasti, bibite, parcheggi, ecc., costa in media tra il +30% e il +40% rispetto al 2019.