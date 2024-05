Ucciso da un fulmine a Santeramo, domani i funerali di Giuseppe

Si terranno domani i funerali alle ore 10.00, nella chiesa del Sacro Cuore di Santeramo, di Giuseppe Cacciapaglia il 16enne morto folgorato da un fulmine a Santeramo. Il giovane – come racconta la Rai – aveva appena dato il cambio alla madre intirizzita dalla pioggia, nell’accudire gli animali. Pochi minuti dopo la scarica elettrica. Il padre, a pochi metri di distanza è subito corso verso il figlio per aiutarlo, ma i tentativi anche del personale sanitario sono stati inutili. Tantissimi i messaggi di addio al giovane. Anche il sindaco di Santeramo, Vincenzo Casone. “Una tragedia che non si può rendere verbalmente. Giuseppe Cacciapaglia aveva solo 16 anni, amava il calcio, era pieno di passioni e senso di responsabilità. Aveva una vita davanti ma, talvolta, la vita è crudele…Giunga il più sentito cordoglio alla famiglia. Riposa in pace, Giuseppe”. (foto facebook)