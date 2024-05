Uomo accoltellato nel Foggiano, rintracciato presunto colpevole

Avrebbe accoltellato l’attuale compagno dell’ex fidanzata fuggendo a bordo di un’auto. È accaduto nella serata di ieri nel parcheggio di un supermercato a Cerignola (Foggia).

La vittima è un 57enne, soccorso e trasportato in ospedale con una ferita al braccio (provocata da un fendente) ed escoriazioni agli arti inferiori e all’addome probabilmente causati da una colluttazione tra i due. Non è in pericolo di vita.

L’aggressore – stando a quanto si è appreso – è stato rintracciato qualche ora dopo dai carabinieri. La sua posizione è al vaglio degli investigatori.