Ventola indagato: “Presenterò denuncia contro Silvestri”

“Domani mattina presenterò una denuncia contro Andrea Silvestri per le dichiarazioni rilasciate in una conferenza stampa, riprese anche in un video prima pubblicato sui social e poi eliminato. La denuncia, in modo particolare, riguarda un atto di indagine riservato che Silvestri ha mostrato durante la conferenza stampa, rivelazione e diffusione che chiederò sia valutata come notizia di reato”: lo annuncia il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale pugliese, Francesco Ventola, indagato in una inchiesta della Procura di Trani per una presunta corruzione elettorale.

A diffondere la notizia è stato ieri Andrea Silvestri, ex assessore regionale, consigliere di opposizione nel Consiglio di Canosa di Puglia, attraverso una conferenza stampa condivisa in diretta facebook mostrando un atto di proroga delle indagini.