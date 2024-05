Bari, chiude l’asilo nido Stanic per lavori: bimbi “smistati”

Più di 40 famiglie del municipio 3 a Bari stanno vivendo una situazione di disagio a fronte dei lavori di manutenzione straordinaria che vedranno la chiusura dell’asilo nido Stanic per tutto il mese di luglio. La denuncia è dei consiglieri uscenti dei Cinque Stelle al Municipio 3, Giuseppe Catalano e Chiara Ricciardi.

“I bambini, ci riferiscono i genitori, saranno smistati negli altri asilo nido comunali della città, a seconda della disponibilità, ma come è noto i posti sono limitati – spiegano – In qualità di consiglieri ancora in carica, facciamo un appello all’assessora Romano e al sindaco Decaro, che siamo certi non resteranno indifferenti, e chiediamo di intervenire con urgenza sulla questione e trovare una soluzione idonea alle esigenze di queste mamme lavoratrici, che non sanno come gestire i loro piccoli, per poter continuare ad andare a lavorare”.