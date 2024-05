Bari, la Fiera riscopre la sua facciata dopo i lavori di Deloitte

La Fiera del Levante liberata dalle impalcature. La multinazionale Deloitte ha terminato la ristrutturazione degli esterni, in vista della prossima inaugurazione del primo “Hub” in Puglia. In particolare i lavori stanno riguardando i padiglioni 3, 4, parte della hall dell’ingresso monumentale e il parcheggio interno, per uno spazio complessivo di 8mila metri quadri con almeno 800 postazioni lavorative. Uno spazio che fino al 2020 ha ospitato Eataly e che da allora è rimasto abbandonato.

L’investimento complessivo tra lavori e personale è stato di circa 10 milioni di euro. La sede si svilupperà su 1000 metri quadri.