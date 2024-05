Bari, lavori in corso in via Sparano per le nuove basole

Sopralluogo questa mattina del Comune su via Sparano dove sono in corso i lavori di manutenzione della pavimentazione stradale: le basole sono in pessime condizioni a causa del passaggio delle auto. Da qui gli interventi del Comune su via Dante ad angolo con via Sparano.. Entro fine settimana i lavori saranno conclusi ma saranno necessari almeno dieci giorni per lasciare asciugare il nuovo manto stradale e fare assestare le basole prima della riapertura al traffico della zona attualmente interdetta.