Incidente nella Bat, morta bimba di 8 mesi. Grave la mamma

Nulla da fare per la piccola di otto mesi coinvolta in un incidente stradale avvenuto nella Bat ieri. La bimba, di Orta Nova, nel Foggiano, è deceduta nell’ospedale di San Giovanni Rotondo, Casa Sollievo della Sofferenza, dove era ricoverata. Le ferite riportate nell’impatto, avvenuto sulla statale 16, erano troppo gravi. Le sue condizioni erano apparse infatti subito critiche tanto che la piccola, trasportata d’urgenza in elicottero, era ricoverata in coma farmacologico. Nell’incidente sono rimasti feriti anche i genitori e la sorellina della piccola, di 5 anni. Quest’ultima è ricoverata sempre all’ospedale di San Giovanni Rotondo, mentre la mamma, in condizioni critiche è attualmente ricoverata nell’ospedale di Andria.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto a bordo della quale viaggiavano stava percorrendo la 16bis quando sarebbe uscita di strada finendo contro le barriere. Le cause sono ancora da stabilire. L’impatto è stato tanto forte da far sbalzare fuori dall’abitacolo mamma e figlia. Immediati i soccorsi del 118 giunti sul posto. Sul fatto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.

Foto repertorio