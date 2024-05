Incidente stradale nel Foggiano, indagato camionista

Fare chiarezza sull’incidente avvenuto nella mattinata di ieri sulla statale 16bis: per questa ragione, la Procura di Foggia, ha aperto un’inchiesta. Al vaglio, quanto accaduto a Trinitapoli, nel Nord Barese, luogo in cui ha perso la vita il 62enne, amministratore unico dell’Amiu Spa Trani, municipalizzata del Comune, Ambrogio Giordano. Secondo quanto emerso, nel registro degli indagati, come atto dovuto, è stato iscritto un 69enne che si trovava alla guida dell’autotreno che si è scontrato con il veicolo guidato invece da Giordano. I due veicoli sono stati sottoposti a sequestro mentre la magistratura di Foggia si è riservata di disporre l’autopsia. Secondo quanto emerso nel corso dei rilievi effettuati dagli agenti della polizia locale, l’impatto è avvenuto su un tratto rettilineo di strada. Restano ancora da definire però le esatte dinamiche dell’incidente. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate.

Foto repertorio