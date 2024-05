Lavoro, a Bari in arrivo 146 assunzioni e premio Covid

Nuove assunzioni e premio Covid erogato in due tranche a partire dal mese di giugno prossimo ai dipendenti. È quanto previsto dall’accordo sottoscritto dalla Cisl FP con altre sigle sindacali con la Policlinico Sanitaservice che porterà a partire dal mese di giugno all’assunzione di 146 unità lavorative con qualifica di pulitore con contratto part-time a 24 ore.

“Un buon risultato per l’occupazione di nuove unità lavorative per migliorare la quantità e la qualità del servizio di pulizia nei nosocomi Policlinico di Bari e Giovanni XXIII. – ha dichiarato Giuseppe Boccuzzi, segretario generale della Cisl di Bari insieme ai rappresentanti sindacali rappresentanti sindacali della Policlinico Sanitaservice, Bollino, Di Maso e Morelli – abbiamo chiesto che dopo i primi 12 mesi a tempo determinato ci sia una conversione a tempo indeterminato per tutte le assunzioni fatte in questo periodo e che ci sia un ulteriore scorrimento della graduatoria sia per nuovi ingressi sia per aumentare il parametro orario contrattuale dei lavoratori part-time. Il premio Covid finalmente arriva nelle tasche dei lavoratori della Policlinico Sanitaservice che nei periodi difficili della pandemia hanno prestato servizio con tanta dedizione e con tanto relativo rischio professionale. Saremmo contenti che ulteriori risorse fossero stanziati per questa premialita’. Ci auguriamo ora, dopo questo positivo accordo, di chiudere con la Direzione aziendale e con la Direzione generale del Policlinico, in qualità di socio unico della Policlinico Sanitaservice un’altra importante vertenza relativa all’inquadramento del personale da A1 ad A2. Siamo fiduciosi ma altrettanto determinati su questa rivendicazione”.

A sottoscrivere l’accordo con Sanitaservice Policlinico, la società in house del Policlinico sono state CISL (con la delegazione composta da Pasquale Bollino, Francesco Morelli e Vincenzo Di Maso, guidati dal Segretario Generale della CISL Bari – BAT Giuseppe Boccuzzi), nonché COBAS, FIALS, GIL e USPPI e UGL. L’accordo, in particolare, riguarda i seguenti elementi: l’assunzione di 146 unità di personale pulitore a 24 ore settimanali in caso di cessazione di una risorsa dal servizio di un altro pulitore, sarà assunto un ulteriore pulitore a 24 ore settimanali, scorrendo la graduatoria in essere, e le restanti 12 ore di servizio liberatesi saranno utilizzate per portare a 26 ore il contratto di una delle 146 unità. Sempre secondo l’ordine della graduatoria a giugno sarà corrisposto l’acconto del premio COVID per il periodo 15/3/2020 – 15/5/2020; qualora non pervengano osservazioni da parte dei dipendenti entro 15 giorni, si darà corso a luglio al pagamento del saldo. In caso di assegnazione di ulteriori fondi per il premio COVID, saranno distribuiti al personale con lo stesso criterio.