Si rompe giostra a San Severo, 12 feriti: ci sono bambini

Diverse persone, tra cui una decina di bambini sono rimaste ferite questa a sera a San Severo in seguito alla rottura di una giostra che si è staccata da supporto precipitando per alcuni metri. L’incidente è avvenuto durante la festa patronale in onore della Madonna del soccorso. Ci sarebbe almeno una dozzina di feriti. I più gravi sono stati trasportati in ospedale. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. Stanno operando le forze dell’ordine.