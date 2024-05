Xylella, Bruxelles aggiorna l’elenco dei comuni infetti in Puglia

Bruxelles aggiorna l’elenco dei comuni infetti da Xylelle in Puglia. Ci sono Fasano, Alberobello, Polignano a Mare, Putignano e ancora Castellana Grotte e Monopoli tra i comuni aggiunti dalla commissione europea nell’elenco con l’obiettivo di contrastare il fenomeno. L’elenco aggiornato modifica dunque l’allegato 3 del regolamento risalente al 2020 con cui Bruxelles individua in maniera specifica le zone del continente colpite dal batterio responsabile del disseccamento degli alberi simbolo della Puglia, gli olivi. L’obiettivo è quello di prevenire l’ulteriore diffusione nel resto d’Europa.

L’elenco è stato aggiornato dopo la conferma da parte dell’Italia che l’eradicazione dell’organismo “non è più possibile” in quei comuni. Le altre zone coinvolte sono l’intera provincia di Lecce, Brindisi, alcuni comuni di Taranto e Locorotondo, in provincia di Bari. In particolare i comuni coinvolti sono: Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Taranto, Torricella.

Foto repertorio