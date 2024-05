Aumentano anche i biglietti dei musei: si spende il 2% in più

Come sono cambiati i prezzi dei biglietti dei musei nazionali? Dopo l’indagine svolta a maggio 2023, anche quest’anno Altroconsumo ha monitorato l’andamento dei titoli di ingresso dei principali siti nazionali, selezionandoli tra i più visitati, per verificare la situazione ad un anno di distanza. Sono stati verificato i prezzi di 15 musei di sette città tra cui Uffizi di Firenze (5 milioni di presenze nel 2023), Musei Vaticani (oltre 6 milioni) e Colosseo (4 milioni), Parco archeologico di Pompei (3,8 milioni) e la Pinacoteca di Brera di Milano (1,2 milioni).

Rispetto al 2023, oggi per entrare in una delle 15 strutture analizzate spendiamo in media il 2% in più. A Napoli i rincari più consistenti, trainata dal Museo archeologico nazionale che sale del 22%, seguita da Firenze (+5%) e Roma (+2%). A Milano invece i prezzi sono rimasti invariati dall’anno scorso, mentre a Torino calano dell’11%. Tutti i dettagli dell’indagine e il confronto con gli altri musei europei.

A Roma prezzi in calo del 2% dal 2023 Per un weekend culturale in giro per la Capitale tra musei e monumenti si spende meno rispetto all’anno scorso. I biglietti presi in considerazione sono calati in media del 2%.

Firenze, balzo del 5% in un anno A Firenze gli aumenti dei prezzi raggiungono il 5% rispetto allo scorso anno. Con un rincaro del 25% in un anno è la Galleria dell’Accademia a registrare l’incremento maggiore.

A Napoli i prezzi sono schizzati del 7% Gli aumenti relativi alla città di Napoli sono stati mediamente del 7% se paragonati al 2023. Tra gli aumenti più consistenti troviamo il Museo Archeologico Nazionale che ha rincarato i biglietti di ingresso del 22% in un anno. Restando in Campania, non è solo Napoli ad aver ritoccato a rialzo i titoli di ingresso. Anche la Reggia di Caserta ha aumentato del 36% in un anno il biglietto: lo scorso anno costava 14 euro, nel 2024 bisogna metterne in conto 19 (18 euro di biglietto + 1 di prevendita).

In calo i prezzi dei musei di Venezia Rispetto al 2023, quest’anno i prezzi dei biglietti di ingresso in uno dei musei di Venezia registrano una riduzione media dell’1%.

Torino registra un -11% in un anno Quest’anno i prezzi dei musei di Torino sono scesi in media dell’11% in un anno

A Milano i prezzi rimangono stabili rispetto al 2023 Tra i musei presi in considerazione a Milano, non sono state riscontrate variazioni nei prezzi dei biglietti dal 2023.