Bari, al Marconi nuovo macchinario per futuri tecnici di arti grafiche

Macchinari di ultima generazione a controllo numerico affidati in comodato gratuito ai laboratori dell’istituto tecnico “G. Marconi” per consentire agli studenti di acquisire competenze che apriranno loro le porte del lavoro specializzato. E’ questa la base di una collaborazione innovativa fra la scuola barese, l’Ente Nazionale per l’Istruzione Professionale grafica (Enip- Cgt) e il comitato Enip Gct dell’area metropolitana di Bari e della provincia Bat.

L’industria grafica e cartotecnica ha infatti un forte bisogno di tecnici specializzati nell’uso di tecnologie avanzate e proprio per formare queste figure ha preso corpo questa collaborazione innovativa. In Italia si stima una domanda di 9-12 mila addetti nel settore delle arti grafiche e nella cartotecnica e tale fabbisogno cresce anche a Bari e nella Bat. Ne è prova il fatto che la Camera di Commercio di bari e Bat ha registrato sul territorio locale un aumento di addetti impiegati nell’industria cartotecnica di 115 unità e nell’editoria di 111 dal 2019 al 2024.

Il paradosso è che nonostante vi siano tanti giovani disoccupati, risultano difficili da reperire il 48,2% dei profili professionali ricercati. SI tratta di figure nel nuovo Ccll grafici editoriali e cartotecnici che occorre formare con tecnologie avanzate che il sistema scolastico spesso non possiede.

L’iniziativa e i laboratori sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa a cui erano presenti, tra gli altri, Anna Grazia De Marzo Dirigente scolastico ISS Marconi – Hack, Sergio Fontana presidente Confindustria Bari e Bat, Marco Spada presidente ENIP-GCT Nazionale e Luigi Morelli presidente sezione Carta editoria, grafica e packaging di Confindustria. “Questo progetto – ha chiarito la preside – apre nuove possibilità al mondo del lavoro ai nostri alunni. Ringrazio tutti coloro che hanno dato la possibilità ai ragazzi e ai docenti di poter usufruire di nuove macchine per la realizzazione di manufatti”.