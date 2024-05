Bari, lavori in corso a Torre Quetta per montare il primo pontile

A Torre Quetta procedono le lavorazioni per l’installazione dei primi due pontili. Gli operai stanno fissando i plinti di fondazione nel mare per poi procedere con il montaggio delle basi. Nelle prossime settimane arriveranno anche le altre parti strutturali che saranno fissate sopra. «Sono operazioni molto delicate per cui sono stati impiegati operatori specializzati nei lavori in mare», ha spiegato il sindaco Antonio Decaro. Ogni pontile sarà corredato della rispettiva passerella di collegamento dalla battigia. Come richiesto dalla stazione appaltante, di concerto con le associazioni per i servizi di accompagnamento ed assistenza dei portatori di disabilità motoria (nel corso di un incontro ad aprile 2023), tutte le strutture dei pontili saranno predisposte per l’installazione di specifiche passerelle laterali per l’accesso di bagnanti diversamente abili per mezzo della sedia “job”. I pontili saranno realizzati in modo tale che potranno “durare” almeno altri 25 anni. Il primo pontile arriverà già per la fine di maggio, gli altri a giugno.