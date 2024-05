Bari, nel mercato bancarella “ingabbiata” dalla transenna

Una bancarella “ingabbiata” da una transenna. È quanto accade nel mercato del Municipio 1, a denunciarlo è il presidente del comitato, Luca Bratta. “Sabato gli operatori dell’Amiu, per la pulizia del mercato hanno sfondato la griglia e la pavimentazione davanti a un pescivendolo – ha spiegato – oltre al danno anche la beffa per questo cittadino e lavoratore che questa mattina si è trovato le transenne davanti al box. In un mercato dove il degrado avanza, queste sono le soluzioni Tante volte abbiamo denunciato, ma non è mai cambiato nulla”, ha concluso.