Bari, Romito al mercato di San Girolamo-Fesca: “Qui degrado”

“Qui per 20 anni ci sono state solo promesse”. Così il candidato sindaco del centrodestra, Fabio Romito, nel mercato di San Girolamo Fesca. Una struttura fatiscente e quasi completamente vuota. “Il mercato come era è rimasto – ha detto Romito – ci sono buchi nelle coperture, igiene zero. C’è il degrado totale. Noi abbiamo preso l’impegno di rimettere a posto San Girolamo, Fesca e San Cataldo e abbiamo il dovere di darci da fare, gli altri raccontano solo chiacchiere”.