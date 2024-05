Campagna elettorale a scuola, la Uil Puglia chiede ispezione Usr

“La scuola non è una piazza in cui fare campagna elettorale, ma luogo di cultura e formazione delle future generazioni. Quanto accaduto in un istituto barese, laddove per un candidato alla prossima tornata elettorale comunale, è stato utilizzato il social istituzionale per diffondere materiale elettorale, non solo rappresenta una violazione della legge, ma calpesta l’etica che invece dovrebbe contraddistinguere chi riveste un ruolo fondamentale per la società quale è quello di educatore. Quale esempio si sta dando a centinaia di ragazzi e alle loro famiglie anteponendo i propri interessi elettorali alle regole che disciplinano un istituto scolastico?”.

Lo dichiara il segretario generale della UIL Scuola Puglia, Gianni Verga, il quale si augura che “l’Ufficio Scolastico regionale disponga immediatamente una ispezione per far luce sul caso”.