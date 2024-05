Elezioni a Bari, Leccese a Palese: “Più risorse ai municipi”

Questa mattina il candidato sindaco del centrosinistra Vito Leccese ha partecipato ad “Andiamo nei quartieri”, il tour elettorale che ha fatto tappa a Palese, con una passeggiata tra i negozi e al mercato rionale. È stata una occasione per confrontarsi con i cittadini e gli operatori commerciali e raccogliere le istanze del territorio, da sempre caratterizzato dalla divisione in due parti a causa della presenza dei binari ferroviari e che molto presto potrà contare sull’attesa risoluzione del nodo ferroviario a nord, con la contestuale variazione del tracciato e l’eliminazione dei passaggi a livello.

Il candidato sindaco si è anche confrontato con i residenti sulla necessità di potenziare il trasporto pubblico, riorganizzare la viabilità del quartiere e individuare aree destinate a parcheggi pertinenziali.

“Ci sono quartieri di Bari che inevitabilmente si sentono molto lontani dall’amministrazione comunale – ha dichiarato Vito Leccese – dobbiamo lavorare per valorizzare i Municipi, trasferendo maggiori risorse finanziarie e personale, in modo tale che possano finalmente erogare più servizi ai cittadini. È necessario attribuire loro le deleghe e le competenze necessarie per far sì che diventino un vero e proprio punto di riferimento, un’istituzione di prossimità per i residenti che vivono in questo territorio. Ovviamente questa parte della città ha anche bisogno di interventi in grado di sostenere le attività commerciali che, in particolare nei quartieri più lontani dal centro, svolgono un ruolo fondamentale di vicinato e, oltre a rappresentare un valore aggiunto per il tessuto economico, rappresentano un presidio di sicurezza per tutto il territorio. Per questo dobbiamo proseguire con le misure di incentivo a fondo perduto a supporto dei negozi in tutti i quartieri, già sperimentate con l’amministrazione Decaro, per renderle interventi strutturali e permanenti”.