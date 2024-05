Terremoto Campi Flegrei, previsto vertice con Meloni e ministri

Nottata di ansia e paura per i cittadini dei Campi Flegrei che nella serata appena trascorsa hanno vissuto l’incubo di un terremoto di magnitudo 4.4, scossa più forte degli ultimi 40 anni, tra Napoli e Pozzuoli. Proprio a Pozzuoli ci sono state oltre 160 scosse, uno sciame che ha preso il via dalle 19.51 per placarsi solo a mezzanotte inoltrata. Tantissime le segnalazioni per via di crepe e caduta di cornicioni, ma non si segnalano danni a persone. Nella giornata di domani è previsto un vertice interministeriale sulla situazione, a presiederlo, a palazzo Chigi, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Ad annunciarlo la Protezione Civile. L’obiettivo dell’incontro è quello di ragionare su possibili interventi da parte del governo, dopo quelli già promossi e in corso di attuazione in queste ore in seguito al decreto legge dell’ottobre scorso. Nel frattempo sono in corso le operazioni da parte della Protezione Civile al fine di verificare la stabilità degli edifici. Nella giornata di domani le scuole resteranno chiuse, ma non è escluso uno stop anche nei prossimi giorni in quanto, in seguito a verifiche, in alcuni istituti si sarebbero verificati danni.