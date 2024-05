A Monopoli un nuovo centro per disturbi dello spettro autistico

A Monopoli nascerà un centro diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico. A confermarlo il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati. “Il centro – scrive in una nota – è stato realizzato con un finanziamento pubblico in favore del Comune di Monopoli, da questo concesso in gestione, a seguito di procedura a evidenza pubblica, alla cooperativa Pegaso e denominato La fiamma sul ghiaccio. Dopo tanto tempo si può quindi cominciare l’attività, ampliando i servizi in favore di tante persone affette dal disturbo dello spettro autistico, erogando servizi destinati alla presa in carico, attraverso un’organizzazione fondata su attività individuali e in piccoli gruppi omogenei, purché in grado di assicurare interventi personalizzati. Una notizia decisamente notevole. Ringrazio per l’impegno e l’attenzione i dirigenti Mauro Nicastro ed Elena Memeo, nonché i funzionari Irene Vogiatzis e Valentina Di Francesco”.